На захват имущества на 2,5 миллиона пожаловалась владельца бара в Екатеринбурге

Владелица бара в центре Екатеринбурга заявила о том, что ее имущество на 2,5 миллиона рублей было захвачено после закрытия. Арендодатели и новые арендаторы отобрали все оборудование, утверждает Надежда.

Девушка долго искала место для открытия. В результате нашла его на Плотинке и открыла бар Boulevard в 2018 году. Она сделала в помещении ремонт, закупила оборудование и мебель. Бар работал до 2019 года, а затем оказалось, что администрация Екатеринбурга требует снести веранду как самострой. После этого Надежда решила закрыть заведение, пишет Е1 со ссылкой на владельцу бара. 4 января 2020 года бар закрылся. Девушка, по ее словам, пыталась продать заведение за 2,5 миллиона рублей и еще один свой бар, а затем переехать в Санкт-Петербург. В качестве платы за аренду часть конструкций Надежда передала Виктору Климову и подписала договор о временном хранении до прихода новых арендаторов. 7 марта 2022 года собственник попросил Надежду открыть помещение, чтобы, по ее словам, показать его. Оказалось, что арендатор уже найден и директор компании уже заменил замки на дверях. Забрать остатки имущества женщине не позволили. 9 марта девушка хотела забрать имущество, но ее, по ее словам, заперли в помещении с десятью накаченными мужчинами, представившимися юристами арендатора. Они заявили, по словам Надежды, что если она не согласна забрать разрешенное, то ничего не получит вообще. В результате, по словам, девушки, у захватчиков осталось имущества на 2,5 миллиона рублей. Она также заявила, что ей угрожали расправой. После этого Надежда подала заявление в полицию и потребовала возбудить уголовное дело. Теперь правоохранители проводят проверку. При этом владелец помещения Виктор Климов уверен, что у девушки не должно быть претензий, потому что она получила все, что возможно. Она также, по его словам, написала письмо об отсутствии претензий, а в помещении осталось только то, что является его частью. Предприниматель добавил, что он и партнеры готовы разбираться в ситуации в правовом поле.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter