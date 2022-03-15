Новые главы отделов экологии и развития дорожной сети назначены в Нижнем Тагиле

Новые главы отделов экологии и развития дорожной сети назначены в Нижнем Тагиле
Новые главы отделов экологии и развития дорожной сети назначены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:00ОбществоФото: 1MI
В администрации Нижнего Тагила назначены новые руководители двух отделов — по экологии и природопользованию и по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи.

Должность руководителя отдела экологии и природопользования получила Лариса Носовская. Она приступила к работе с 14 марта. Она будет продолжать развивать основные направлениям федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода» и других.

Носовская работает на госслужбе уже 25 лет. Она работала также в Россельхознадзоре и питомнике «Горзеленхоза». В отдел экологии и природопользования пришла в 2021 году.

Ранее экологические вопросы в Нижнем Тагиле решал Алексей Сергеев. Он остался на муниципальной службе и будет развивать новое направление в качестве антикризисного менеджера. Теперь Сергеев назначен начальником отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи.

Одной основных задач нового руководителя является завершение крупных проектов с учетом экономической ситуации. По его словам, все материалы подорожают, но проекты надо завершать. Планируется, по словам Сергеева, заключать дополнительны договора и искать финансирование.

Сам Сергеев 17 лет работал в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области. В 2017 году он пришел в администрацию Нижнего Тагила.

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