Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине

Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине
Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине
Сегодня, 13:35ОбществоФото: 1MI
Группировка войск ДНР в ходе спецоперации на Украине прорвала оборону националистов и взяла под контроль Пантелеймоновку, а также вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки российским военным удалось ликвидировать 16 воздушных целей. Среди них самолеты Су-24 и Су-25, вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.

Авиация также поразила 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационные станции, подсветка и наведение комплекса С-300, станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и 72 точки скопления техники.

На военном аэродроме под Краматорском военные уничтожили три ангара с авиатехникой внутри. В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 156 беспилотников, 1306 танков и другой бронетехники, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, более тысячи единиц военной техники.

Сюжеты:
Операция на Украине
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