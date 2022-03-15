Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине

Группировка войск ДНР в ходе спецоперации на Украине прорвала оборону националистов и взяла под контроль Пантелеймоновку, а также вышла на рубеж Верхнеторецкое — Новоселовка-2, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки российским военным удалось ликвидировать 16 воздушных целей. Среди них самолеты Су-24 и Су-25, вертолет Ми-8 и 13 беспилотников. Авиация также поразила 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационные станции, подсветка и наведение комплекса С-300, станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и 72 точки скопления техники. На военном аэродроме под Краматорском военные уничтожили три ангара с авиатехникой внутри. В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 156 беспилотников, 1306 танков и другой бронетехники, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, более тысячи единиц военной техники.

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