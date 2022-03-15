Первый штраф за дискредитацию российских вооруженных сил выписан в Екатеринбурге

Мужчина по имени Павел разместил на Октябрьской площади коробку высотой около одного метра и в ширину около 70 сантиметров. Она была стилизована под пачку сигарет с надписью, искажающую дискредитацию ВС РФ, сообщается в картотеке Верх-Исетского суда.
После этого мужчина сделал несколько фото и ушел. Свою вину во время разбирательства мужчина не признал. Он объяснил, что конструкцию принес, чтобы сфотографировать для себя. По его словам, он имел только художественный интерес.
В результате мужчина получил штраф в размере 45 тысяч рублей.