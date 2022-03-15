Первый штраф за дискредитацию российских вооруженных сил выписан в Екатеринбурге

Первый штраф за дискредитацию российских вооруженных сил выписан в Екатеринбурге
Первый штраф за дискредитацию российских вооруженных сил выписан в Екатеринбурге
Сегодня, 13:17ОбществоФото: 1MI
Штраф по новой статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российских военных, впервые выписан в Екатеринбурге.

Мужчина по имени Павел разместил на Октябрьской площади коробку высотой около одного метра и в ширину около 70 сантиметров. Она была стилизована под пачку сигарет с надписью, искажающую дискредитацию ВС РФ, сообщается в картотеке Верх-Исетского суда.

После этого мужчина сделал несколько фото и ушел. Свою вину во время разбирательства мужчина не признал. Он объяснил, что конструкцию принес, чтобы сфотографировать для себя. По его словам, он имел только художественный интерес.

В результате мужчина получил штраф в размере 45 тысяч рублей.

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Екатеринбург
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