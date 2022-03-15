Три недели живет в аэропорту Кольцово застрявшая в Екатеринбурге девушка

Три недели живет в аэропорту Кольцово застрявшая в Екатеринбурге девушка
Три недели живет в аэропорту Кольцово застрявшая в Екатеринбурге девушка
Сегодня, 11:07ОбществоФото: 1MI
Почти три недели живет в екатеринбургском аэропорту Кольцово девушка, которая не может попасть домой в Сочи. Причиной стало временное закрытие аэропорта последнего из-за спецоперации на Украине.

Один из местных жителей рассказал, что почти каждый день по работе бывает в аэропорту и видел девушку несколько раз. Она, по его словам, приходила в ресторан и просила зарядить телефон. Он предложи ей помощь, но девушка неохотно шла на контакт, пишет Е1.

Она рассказала ему, что не может вернуться домой из-за подорожания билетов. Молодой человек ей помогает. Он удивлен, что она не может улететь, а родственников и знакомых в Екатеринбурге у нее нет.

Сама девушка подтвердила, что не может попасть домой. По ее словам, рейс, на который у нее были билеты, отменен, а цена на новый составляет около 15 тысяч рублей. Остаться в городе девушке негде, а деньги она уже потратила.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Аэропорт «Кольцово»девушкаЕкатеринбург
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