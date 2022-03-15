Украсть путевые детали на железной дороге пытались трое тагильчан и попались

В сентябре 2021 года тагильчане собрали путевые детали, которые остались после ремонта железной дороги между станциями Сан-Донато и Лая. Мужчины попытались их украсть, но были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Ущерб представители РЖД оценили в 3,7 тысячи рублей.
По решению суда, каждый из участников преступления заплатит штраф в сумме пять тысяч рублей, пишет ИА «Все Новости».
Напомним, сержант патрульно-постовой службы попался на краже металлолома с завода в Нижнем Тагиле в месте с подельником в конце 2021 года. Свой поступок он объяснил отсутствие денег на еду.