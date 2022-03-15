Украсть путевые детали на железной дороге пытались трое тагильчан и попались

В сентябре 2021 года тагильчане собрали путевые детали, которые остались после ремонта железной дороги между станциями Сан-Донато и Лая. Мужчины попытались их украсть, но были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Ущерб представители РЖД оценили в 3,7 тысячи рублей.