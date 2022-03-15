В «20 главных событий России за 20 лет» включено закрепление аграрной независимости

Холдинг 1MI и Институт развития интернета реализуют совместный национальный проект под названием «20 главных событий России за 20 лет». Это масштабное исследование, направленное на определение основополагающих эпизодов современной истории страны, в рамках которого эксперты проводят тематические опросы населения.

Одним из ключевых событий в развитии страны стало закрепление ее продуктовой самодостаточности, пишут newizv.ru. К примеру, на отказ от поставок мяса кур из Соединенных Штатов у России ушло более десяти лет. Окончательно наша страна избавилась от этой необходимости только в 2014 году, когда уже была готова к переходу на самообеспечение. А в 2020-м экспорт сельхозпродукции за рубеж превысил ввозимые объемы. Таким образом, за минувшие двадцать лет Российская Федерация прошла путь от просьб о гуманитарной помощи до статуса крупнейшего в мире производителя высококачественных продуктов питания. На сегодняшний день количество производимой в России продукции агропромышленного комплекса полностью обеспечивает внутренние потребности страны и позволяет увеличивать объем экспорта — по некоторым позициям сельхозпродукции наша страна покрывает более 40 процентов всего мирового потребления. По информации Министерства сельского хозяйства РФ, индикаторы доктрины продуктовой безопасности на минувший год выполнены или перевыполнены, а нарастить требуется лишь производство молока, картофеля, бахчевых культур и ягод. Отмечается, что примерно 50 процентов всех российских овощей и фруктов выращивается в фермерских хозяйствах. Представители бизнес-сообщества воспринимают агробизнес как перспективное направление для вложения средств и реализации собственных возможностей. Так, владелец фермы в Калужской области Александр Кочурков в свое время окончил МГИМО и шесть лет проработал дипломатом в Африке, а впоследствии служил в центральном аппарате Министерства иностранных дел РФ. Однако два года назад он вместе с сыном приобрел участок земли в деревне, трактор и пять овец. Сегодня отара насчитывает уже две сотни голов. По словам Кочуркова, именно фермерство дало ему возможность ощутить «жизненную прочность». По его мнению, наемный работник более уязвим, тогда как крестьянин сам себя обеспечивает всем необходимым. К тому же во всем мире труд на земле наиболее уважаем. Уточняется, что в исследовании, которое проводится в рамках национального проекта, участвуют представители фокус-групп со всех уголков России в возрасте от 18 до 35 лет.

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