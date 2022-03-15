Внутреннюю отделку завершают строители в школе № 23 Нижнего Тагила

Капремонт школы № 23 на улице ул. Черных, 86 в Нижнем Тагиле будет окончен в августе 2022 года. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений.

Ход ремонта оценил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что несмотря на подорожание цен на стройматериалы, работы будут окончены в намеченный срок. Мы не останавливаем проекты, которые реализуются в городе. Все, что нами запланировано, и подписано губернатором Свердловской области, будет выполнено, отметил глава города. Подрядчиком по ремонту здания является ЗАО «Стройкомплекс». Заместитель генерального директора Георгий Полевщиков пояснил, что на каждом этаже будет использовано разное цветовое решение. В помещения уже завозится мебель и оборудование. Благоустройство прилегающей территории и отделку фасада школы строители начнут с наступлением теплой погоды. Встречу с родительским комитетом учебного заведения Владислав Пинаев запланировал на конец марта. Там будут обсуждаться вопросы с главой города и подрядчиками, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, на капитальный ремонт школы № 23 было выделено 224 миллиона рублей. При реконструкции строители наткнулись на старинные рельсы узкоколейки демидовского завода 1896 года. Артефакты планируется вписать в дизайн помещений. Найденные при ремонте рельсы-артефакты впишут в интерьер тагильской школы № 23

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