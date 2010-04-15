Господин Никто» и «Белая лента» – Кино без границ снова в г. Нижний Тагил

В этом году за восемь фестивальных дней тагильские киноманы увидят семь фильмов. Как всегда, это самые яркие ленты режиссёров со всех концов света. В программе фестиваля -Лучший европейский фильм последнего десятилетия, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах 2009, номинанты премии «Оскар» 2010.