Господин Никто» и «Белая лента» – Кино без границ снова в г. Нижний Тагил
15 апреля 2010, 16:31ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В кинозале «Мистерия кино» с 22 апреля уже в третий раз стартует фестиваль «Кино без границ».
В этом году за восемь фестивальных дней тагильские киноманы увидят семь фильмов. Как всегда, это самые яркие ленты режиссёров со всех концов света. В программе фестиваля -Лучший европейский фильм последнего десятилетия, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах 2009, номинанты премии «Оскар» 2010.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей