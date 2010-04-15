Майские праздники в России продлятся шесть дней. Но с перерывом

По словам заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца, «на май приходится два нерабочих праздничных дня – 1 и 9 мая. Если посмотреть на календарь, то видно, что оба они совпадают с выходными, то есть 1-е мая приходится на субботу, а 9-е – на воскресенье». Он пояснил, что согласно Трудовому Кодексу, при совпадении нерабочего праздничного дня и выходного, выходной день переносится на ближайший рабочий день. «Таким образом, на Первомайские праздники получается три выходных дня – 1, 2 и 3 мая», – подытожил Шкловец. Далее первым рабочим днем станет 4 мая. При праздновании Дня Победы также получатся три выходных дня – 8, 9 и 10 мая. После них первый рабочий день выпадет на 11 мая. Также 30 апреля является предпраздничным днем, и продолжительность рабочего времени сокращена на один час.