Милиционеры из г. Нижний Тагил спасли мужчину из огня

Запах гари почувствовали соседи, которые и позвонили в оперативные службы. Не дожидаясь приезда пожарных, на место направились милиционеры Ленинского РОВД – дом, где произошло ЧП находится недалеко от райотдела. Капитан Эдуард Хасанов, сержанты Алексей Белоглазов и Федор Осипов прибыли на место первыми. По словам соседей, в квартире 6-го этажа, откуда шел дым, могли находиться мужчина и женщина. Дверь в жилье оказалась не заперта, а в квартире уже было сильное задымление. В ответ на вопрос правоохранителей: «есть ли кто-то дома?», послышалось мычание со стороны кухни.