Милиционеры из г. Нижний Тагил спасли мужчину из огня
Это произошло накануне рано утром в доме на улице Газетная. Там пьяный человек уснул с сигаретой на диване в кухне.
Запах гари почувствовали соседи, которые и позвонили в оперативные службы. Не дожидаясь приезда пожарных, на место направились милиционеры Ленинского РОВД – дом, где произошло ЧП находится недалеко от райотдела. Капитан Эдуард Хасанов, сержанты Алексей Белоглазов и Федор Осипов прибыли на место первыми. По словам соседей, в квартире 6-го этажа, откуда шел дым, могли находиться мужчина и женщина. Дверь в жилье оказалась не заперта, а в квартире уже было сильное задымление. В ответ на вопрос правоохранителей: «есть ли кто-то дома?», послышалось мычание со стороны кухни.
Милиционеры ощупью добрались до человека и вынесли его на лестничную площадку. И уже тогда подоспели пожарные и скорая. С трудом от спасенного удалось добиться, что в квартире больше никого нет, а после этого его передали на попечение медиков. По данным пресс-службы УВД, потерпевший не успел сильно надышаться продуктами горения.
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