Министр культуры вступился за букву «ё».
15 апреля 2010, 15:59ОбществоArtem
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Буква «ё»украшает русский язык, «однако мы сами виноваты в том, что она исчезает».
Об этом заявил ИТАР-ТАСС руководитель Минкультуры России Александр Авдеев. "Буква "ё" делает русский язык фонетически богаче, и в письменном виде она также необходима, чтобы не создавалось неправильное или неряшливое произношение", - сказал министр. "Мы сами виноваты в том, что она исчезает, потому что не ставим эти две точки, - добавил Авдеев. - Я думаю, что надо начинать с себя, и правильно поступают те, кто их ставит", подчеркнул министр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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