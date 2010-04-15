Министр культуры вступился за букву «ё».

Об этом заявил ИТАР-ТАСС руководитель Минкультуры России Александр Авдеев. "Буква "ё" делает русский язык фонетически богаче, и в письменном виде она также необходима, чтобы не создавалось неправильное или неряшливое произношение", - сказал министр. "Мы сами виноваты в том, что она исчезает, потому что не ставим эти две точки, - добавил Авдеев. - Я думаю, что надо начинать с себя, и правильно поступают те, кто их ставит", подчеркнул министр.