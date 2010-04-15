На поддержку «Уралочки-НТМК» Евраз выделит больше денег

Более того, как рассказали нам в департаменте по связям со СМИ «Евраза», размер поддержки увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. Подопечные Николая Карполя успешно выступают в этом сезоне и уже вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу. Поболеть за «Уралочку-НТМК» тагильчане смогут 22 апреля, когда состоится ее домашняя встреча с московским Динамо.