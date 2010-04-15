На строительство «Аллеи Героев» в г. Нижний Тагил собрано уже почти 2 миллиона рублей

Именно столько благотворительных средств перечислено на счет городского Совета ветеранов по состоянию на 15 апреля. По данным управления социальных программ и семейной политики муниципалитета, свой вклад уже внесли 23 предприятия, 10 управляющих компаний, 9 предприятий торговли и общественного питания, учреждения образования, культуры, спорта, учебные заведения, а также более 130 частных лиц.Сбор благотворительных средств продолжается. Реквизиты счета для перечисления денег можно найти на городском портале www.ntagil.org.