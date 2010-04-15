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На строительство «Аллеи Героев» в г. Нижний Тагил собрано уже почти 2 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На строительство «Аллеи Героев» в г. Нижний Тагил собрано уже почти 2 миллиона рублей

15 апреля 2010, 16:50ОбществоArtem
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