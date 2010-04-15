Самые большие в мире часы установят в Мекке
15 апреля 2010, 15:30ОбществоArtem
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Они будут отсчитывать время по мекканскому лунному календарю.
Часы разместят возле главной мечети города - на самом высоком в Саудовской Аравии здании. Как пишет «Город ФМ», оно называется "Королевская башня мекканских часов". Высота сооружения превышает 800 метров, а размер циферблата часов - 45 на 43 метра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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