Самые большие в мире часы установят в Мекке

Часы разместят возле главной мечети города - на самом высоком в Саудовской Аравии здании. Как пишет «Город ФМ», оно называется "Королевская башня мекканских часов". Высота сооружения превышает 800 метров, а размер циферблата часов - 45 на 43 метра.