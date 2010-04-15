Уральским охотникам разрешили поймать по 30 вальдшнепов и селезней

Как передает «Новый Регион», Департамент по охране животного мира региона издал приказ, устанавливающий нормы отстрела птиц и зверей на одного охотника в день и на целый сезон. В частности, этой весной каждый охотник сможет поймать по 5 вАльдшнепов и селезней уток за день охоты, и по 30 особей – за весну. В летне-осенний и осенне-зимний периоды уральцы смогут поохотиться на болотно-луговую, водоплавающую, степную, полевую, боровую дичь и пушных зверей. Нормы гласят, что один охотник может поймать 10 особей болотно-луговой дичи за день и 50 за сезон, столько же уток и лысух. Также разрешен отстрел 3 гусей за день (15 за весь период), 5 голубей, 5 горлиц и 5 белых куропаток (30 за сезон), 5 рябчиков и 5 вальдшнепов (50 за сезон). Помимо того, за один день можно поймать двух зайцев-беляков, а за весь охотничий период – 20 таких животных.