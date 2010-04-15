Ветеранов-энергетиков в г. Нижний Тагил ко дню победы предприятие поддержит материально

Всего же такой награды удостоены 37 ветеранов предприятия, их которых двое являются участниками войны, а 35-тружениками тыла. Многим из них медали врученыдома. В ближайшее времяСвердловэнерго в честь Дня Победы перечислит участникам войны по 20 тысяч рублей, а труженикам тыла – по 10 тысяч рублей, отмечает пресс-служба предприя