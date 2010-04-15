«Водоканал» Нижнего Тагила предоставил своему клиенту завышенные счета

По словам истца, «Водоканал» г. Нижний Тагил еще в феврале ограничил компании доступ к холодной воде за неуплату предоставленных услуг. В то же время, деньги на самом деле уплачены были, сообщает ДжастМедиа. Оплата была произведена исходя из данных специальных счетчиков, установленных в самой же компании. Но этому счетчику «Водоканал» верить не захотел по той причине, что компания раз в год должна вызывать эксперта для проверки точности его работоспособности. Этого сделано не было.