«Водоканал» Нижнего Тагила предоставил своему клиенту завышенные счета
Как рассказала JustMedia пресс-секретарь УФАС Свердловской области Марина Юсупова, в антимонопольную службу обратилась екатеринбургская компания, имеющая два своих подведомственных объекта в Нижнем Тагиле.
По словам истца, «Водоканал» г. Нижний Тагил еще в феврале ограничил компании доступ к холодной воде за неуплату предоставленных услуг. В то же время, деньги на самом деле уплачены были, сообщает ДжастМедиа. Оплата была произведена исходя из данных специальных счетчиков, установленных в самой же компании. Но этому счетчику «Водоканал» верить не захотел по той причине, что компания раз в год должна вызывать эксперта для проверки точности его работоспособности. Этого сделано не было.
Тогда нижнетагильский «Водоканал» предложил фирме оплатить воду не по счетчику, а по пропускной способности трубы — разница в значения была колоссальной. И компания истец обратилась в антимонопольную службу разрешить возникший вопрос. Марина Юсупова отметила, что после того как заявка была подана в УФАС, «Водоканал» пошел на попятную и договорился с компанией о мирном разрешении вопроса, однако дело приостановить уже невозможно.
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