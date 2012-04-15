Праздник Пасхи в Нижнем Тагиле

Наверняка, большинство семей уже сварили яйца и украсили их причудливыморнаментом, или же сделали их разноцветными. Яйцо - безусловный символ Пасхи.Есть церковное предание, в котором рассказывается, как бедная ученица ИисусаМария Магдалина пришла к римскому императору Тиверию с проповедью веры. В тевремена было положено приносить ему дар, и Мария подарила правителю простоекуриное яйцо. Император не поверил в рассказ о Воскресении Христа, но тут же наего глазах яйцо покраснело. По сей день принято считать, что яйцо - символ кровиХриста, пролитой им на Кресте во имя искупления человеческих грехов.

Воскресение Спасителя - важнейшая составляющая религиозного сознания людей.В этот день жизнь будто начинается заново, и каждый полон веры и надежды. Внашем городе в связи со Светлым Днем произойдут множество уникальных событий.Во-первых, состояится крестный ход от здания епархии на Первомайской 15 доТеатральной площади. Далее будет произведено богослужение, после чего всемприсутствующим раздадут Благодатный огонь. Позже на Лисьей горе будут запущеныв небо китайские фонарики. В то же время в течении всего дня в парке Бондинабудет проходить праздничный концерт с участием местных ансамблей и коллективов.

Глава города Валентина Исаева передает свои поздравления:

Сердечно поздравляюправославных христиан, всех жителей города, отмечающих Светлое ХристовоВоскресение, с этим великим праздником. В Пасхе - вся суть христианства, весьсмысл православия. Это торжество из торжеств, победа сил добра над силами зла,надежда на спасение... Воскресение Христа примирило собою весь мир, наполнилосамо существование человека глубоким нравственным смыслом. В наши дни наряду сзадачами развития экономики, повышения уровня жизни россиян, особую важностьприобретают вопросы укрепления духовности, восстановления семейных традиций,возрождения патриотизма... В этот светлый и радостный день от всей души желаювам, чтобы в ваших домах и сердцах всегда царили мир, любовь, добро и счастье.Пусть каждый ваш день будет наполнен созидательным трудом и этими, самымиглавными в нашей жизни, истинными ценностями.

Портал TagilCityтоже желает вам всего доброго, пусть душа наполнится счастьем, и вокруг будутмир и гармония.