Зарплата цыплятами - смех и слёзы Узбекистана

Один из преподавателей рассказал, что раздача носит принудительный характер. По словам учителя, все бюджетники получили по 10 цыплят, стоимость которых оценена в 5,5 тысяч сумов (примерно 3 американских доллара по государственному курсу) за штуку. Стоит отметить, что местная птица стоит дешевле. В свою очередь, местные чиновники настаивают, что раздача цыплят носит абсолютно добровольный характер. Кроме того, они утверждают, что кампания проходит весьма успешно, и в ближайшее время подобная практика распространится на остальные районы Бухарской области.