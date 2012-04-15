Зарплата цыплятами - смех и слёзы Узбекистана
Медицинские работники и учителя Вабкентского района Бухарской области Узбекистана в качестве части очередной зарплаты получили цыплят, завезенных из Сербии. По данным «Радио Свобода», в настоящее время бюджетникам района роздано около 20 тысяч цыплят. Кроме того, в ближайшие месяцы между ними будет распределено еще 40 тысяч импортных цыплят.
Один из преподавателей рассказал, что раздача носит принудительный характер. По словам учителя, все бюджетники получили по 10 цыплят, стоимость которых оценена в 5,5 тысяч сумов (примерно 3 американских доллара по государственному курсу) за штуку. Стоит отметить, что местная птица стоит дешевле. В свою очередь, местные чиновники настаивают, что раздача цыплят носит абсолютно добровольный характер. Кроме того, они утверждают, что кампания проходит весьма успешно, и в ближайшее время подобная практика распространится на остальные районы Бухарской области.
«Радио Свобода» отмечает, что в Ташкенте уже рассматривается вопрос о замене денежных выплат раздачей телят, привезенных из Украины.
Эксперты считают, что кампаниями по раздаче цыплят, телят и прочих импортных товаров власти Узбекистана стараются сократить расходы бюджета страны в условиях дефицита наличности. Стоит отметить, что, согласно официальным данным, средняя зарплата в Узбекистане эквивалентна 320 долларам. По сведениям из неофициальных источников, за пределами Ташкента оплата труда узбеков обычно не превышает 100 долларов.