Акция на бельгийский кирпич

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Облицовочный кирпич ручной формовки сейчас наиболее популярен в строительной отрасли Европы и России. Концерн Wienerberger является одним из лидеров производства такого материала. Он предлагает кирпич различных цветов Pelham Antique и Portsmouth. Дизайнерские качества этого отделочного материала позволят воплотить в жизнь любую задумку и строительный проект. Бельгийская облицовка подходит не только для отделки стен, но и для возведения беседок, веранд, заборов, декорирования каминов, оконных и дверных проемов и ниш.