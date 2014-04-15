Что лучше – Playstation или Xbox360?

В современном мире наверняка не найдется ни одного человека, который бы не слышал об игровых приставках. Сони Плейстейшен 3 и Xbox 360 являются наиболее популярными. Конечно, обе консоли заслуживают право на победу, но все же, стоит выбрать какую-то одну, ведь цена на них довольно недешевая.

Для начала разберемся с внешним видом. Если в Xbox360 корпус играет пластмассовыми детальками, то в Соньке это прекрасный тонированный пластик. Здесь более богатый внешний вид, все пронизано изяществом и роскошью. Какие же игры для Playstation можно выбрать?

Такая консоль третьего поколения читает игрушки для всех трех версий приставок – можно сказать, что это три приставки в одной. А значит, можно с удовольствием наслаждаться старыми хитами, например, Resident Evil или Dino Crisis. Кстати, благодаря кабелю HDMI, качество изображения даже в старых игрушках становится намного лучше, кроме того, здесь присутствует функция сглаживания.

Для PS3 игрушки вообще нереально красивы, со множеством спецэффектов, динамичны – здесь геймеров ждет множество эксклюзивов, масса интереснейших новых проектов. Такая приставка представляет собой олицетворение индустрии видеоигр.

Что же представляют собой игры для Xbox360? Здесь поддерживается обратная совместимость с игрушками от первого Бокса, но исключительно из списка, в который входят не все игрушки. Конечно, в этой консоли есть свои эксклюзивы, но их здесь гораздо меньше, нежели в Соньке. Да и их энергетическая ценность довольно мала, если сравнивать со старыми проектами – такими как Final Fantasy, Gran Turismo или Metal Gear Solid.

Явными преимуществами этой консоли является настраиваемость – так, из любой модели этой приставки можно сделать более старшую версию, добавив необходимые аксессуары.