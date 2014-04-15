Facebook планирует запустить сервис электронных денег

Можно утверждать, и преувеличение будет совсем небольшим, что на Земле нет человека, который не слышал бы о первой социальной сети в мире. А если учитывать количество её пользователей, то такая финансовая система может оказаться достаточной эффективной. В данном случае единственной проблемой станет непрерывный доступ к сети Интернет, который будет необходим для совершения платежей. Но сейчас это не составляет особого труда - от мобильного интернета в Испании до спутниковой связи на Северном полюсе или в джунглях Амазонки - зона покрытия есть практически везде. Так что вскоре, возможно, не потребуется носить с собой кошелек или кредитку - достаточно будет мобильного телефона. А если учесть развитие систем идентификации по внешности или голосу, то система станет и вовсе неуязвимой - расплатиться сможет только сам владелец счета и никто иной.