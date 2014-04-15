Facebook планирует запустить сервис электронных денег
Социальная сеть Facebook планирует запустить сервис электронных денег, с помощью которого пользователи смогут хранить деньги в соцсети и осуществлять переводы, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в компании.
По данным издания, Facebook уже направил прошение на одобрение запуска сервиса в государственный финансовый регулятор Ирландии, где зарегистрирован головной офис компании. Данная услуга будет доступна только пользователям из Европы.
По данным источников газеты, компания обсуждает сотрудничество с тремя лондонскими фирмами TransferWise, Moni Technologies и Azimo, которые занимаются международными денежными переводами в сети и с помощью мобильных приложений.
Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть с капитализацией $137,2 млрд (NASDAQ). Ежемесячная аудитория соцсети составляет 1,19 млрд пользователей. Выручка в 2013 году составила $7,87 млрд, чистая прибыль - $1,5 млрд.
Можно утверждать, и преувеличение будет совсем небольшим, что на Земле нет человека, который не слышал бы о первой социальной сети в мире. А если учитывать количество её пользователей, то такая финансовая система может оказаться достаточной эффективной. В данном случае единственной проблемой станет непрерывный доступ к сети Интернет, который будет необходим для совершения платежей. Но сейчас это не составляет особого труда - от мобильного интернета в Испании до спутниковой связи на Северном полюсе или в джунглях Амазонки - зона покрытия есть практически везде. Так что вскоре, возможно, не потребуется носить с собой кошелек или кредитку - достаточно будет мобильного телефона. А если учесть развитие систем идентификации по внешности или голосу, то система станет и вовсе неуязвимой - расплатиться сможет только сам владелец счета и никто иной.