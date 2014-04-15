Где производят стальные сварные тройники?

Применяются тройники сварные для монтажа трубопроводов ТЭС, нефте- и газопроводов, а также являются частью различных технологических трубопроводов. Тройники используются для соединения труб и организации сложных трубопроводных коммуникаций. По сути, они предназначаются для изменения движения потока на 90°С и по конструктивным особенностям делятся на равнопроходные и переходные. В равнопроходных переходниках все три патрубка имеют одинаковый диаметр, а в переходных – диаметры разные. Сегодня любой монтаж инженерных систем не может обойтись без сварных тройников.

Качество стальных сварных тройников компании СтальСнаб

Компания обеспечивает современный уровень изготовления стальных тройников, представляющий собой высокотехнологичный процесс, в котором применяется исключительно современное оборудование и высококачественное сырьё. Сварные тройники компании изготавливаются в соответствии с существующими государственными стандартами, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым для фитинговых соединений, проходят строгий контроль качества на всех этапах производства и отличаются исключительным качеством.

Проверка качества изделий включает:

контроль геометрии тройников;

контроль химического состава изделий;

контроль микро- и макроструктуры.

Технологическими характеристиками стальных сварных тройников являются:

наружные диаметры, которые варьируется от 325 мм до 1620 мм.;

условные давления в пределах до 4.0 МПа;

рабочие температуры в пределах +435°С;

Используется сталь марок: Ст3сп – углеродистая обыкновенного качества, 20 – конструкционная углеродистая качественная, 09Г2С – низколегированная для сварных конструкций, 12Х18Н10Т – конструкционная криогенная.

Компания производит и реализует тройник стальной переходной и равнопроходный всевозможных диаметров, но многолетний опыт работы заставляет сделать акцент на наиболее востребованных тройниках диаметров: 500 мм, 900 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1400 мм.

Услуги компании СтальСнаб.

По желанию заказчика компания оказывает дополнительные услуги по нанесению защитных изоляционных покрытий, что позволяет значительно удлинить срок службы изделий:

ППУ – цементно-песчаное покрытие;

ВУС – весьма усиленная изоляция;

ЦПП – цементно-песчаная изоляция.

Следует отметить, что по согласованию с заказчиком компания имеет возможность изготавливать стальные сварные тройники других размеров, которые будут соответствовать всем требованиям ГОСТ.

Стабильная работа, открытая политика, оперативность, умение найти выход из самых сложных ситуаций, способность подставить плечо в трудную минуту – всё это выгодно отличает компанию от других и создаёт комфортные условия для сотрудничества.