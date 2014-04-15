Компания Porsche построила `эксклюзивный` Macan
Компания Porsche представила спецверсию кроссовера Macan S, которая была подготовлена при помощи программы индивидуализации моделей Exclusive. Ранее аналогичная модификация была разработана производителем для купе 911 Turbo.
Новинка получила эксклюзивный цвет окраски кузова, затемненные фары головного света, новые 21-дюймовые колесные диски, другие корпуса зеркал заднего вида, а также черные элементы отделки экстерьера, включая «юбки», решетку радиатора, воздухозаборники и диффузор в заднем бампере. В салоне кроссовера появились вставки под цвет кузова и кожаная отделка передней панели.
Техническая начинка осталась прежней. Версия Macan S комплектуется 340-сильным шестицилиндровым твин-турбо двигателем объемом три литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С такой силовой установкой «Макан» набирает первую «сотню» за 5,4 секунды или за 5,2 секунды с опциональным пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость — 254 километра в час.
Цены на «Макан» в России начинаются от 2 миллионов 550 тысяч рублей.