Компания Porsche построила `эксклюзивный` Macan

Новинка получила эксклюзивный цвет окраски кузова, затемненные фары головного света, новые 21-дюймовые колесные диски, другие корпуса зеркал заднего вида, а также черные элементы отделки экстерьера, включая «юбки», решетку радиатора, воздухозаборники и диффузор в заднем бампере. В салоне кроссовера появились вставки под цвет кузова и кожаная отделка передней панели.

Техническая начинка осталась прежней. Версия Macan S комплектуется 340-сильным шестицилиндровым твин-турбо двигателем объемом три литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С такой силовой установкой «Макан» набирает первую «сотню» за 5,4 секунды или за 5,2 секунды с опциональным пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость — 254 километра в час.