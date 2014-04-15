Областные власти решили, что детская многопрофильная больница Тагилу пока не нужна

Дети - отличный пиар

То, что Тагилу и всему Горнозаводскому округу жизненно необходимо подобное медучреждение - не подвергалось сомнению никогда. Детские городские больницы уже давно не в состоянии закрыть ни в качественном, ни в количественном отношении потребности Тагила и его пригорода. Поэтому, как только в 2006 году на месте строительства (ГГМ, район Муринских прудов) был возведен нулевой цикл, всем «высоким» гостям - губернаторам, представителям Совета Федерации и прочим власть имущим - обязательно показывали начатый объект, чтобы заручиться их поддержкой. Проект поддерживали все - кто словом, кто делом, откровенного пренебрежения к нему не продемонстрировал ни один политик, понимая, что равнодушное отношение к детскому здоровью может негативно сказаться на личном политическом рейтинге.

Сначала Эдуард Россель направлял просьбу в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - рассмотреть многопрофильную детскую больницу как объект для совместного финансирования. Затем Александр Мишарин, занимавший тогда пост главы региона, брал на себя обязательство, что Областная многопрофильная детская больница начнет заново строиться в 2013 году. Однако свой пост он не сохранил, и проект вновь был заморожен.

Хозяин слова: сам дал, сам забрал

Позже и губернатор Евгений Куйвашев набрал свои политические очки за счет обещания тагильчанам обратить повышенное внимание на развитие медицинской инфраструктуры города, когда в 2012 году началась разработка программы развития Нижнего Тагила. Тогда он подчеркнул: планов в городе много, реализовать все сразу невозможно, но есть первостепенные задачи и детское здравоохранение одна из них. Позже были названы сроки и конкретные суммы – 4 миллиарда рублей для завершения строительства. Мамочки всего округа радостно вздохнули: скоро не надо будет возить детей на лечение, консультации и анализы в Екатеринбург, где и так много своих маленьких пациентов.

Теперь те же мамы могут выдохнуть еще раз, но уже с горечью: правильные речи сказаны, политические очки заработаны, а деньги на строительство больницы, необходимость в которой была острой еще 10 лет назад, будут направлены на другие, видимо, более значимые цели. Хотя, что может быть важнее здоровья подрастающего поколения, трудно даже представить, но можно предположить.

Крайним будет мэр

Очевидно, если детская многопрофильная больница так нужна тагильчанам, то очередная отсрочка ее строительства неминуемо вызовет их возмущение и поиск причин случившегося. И тогда должно непременно выясниться, что мэр, имеющий высокую профессиональную репутацию и доверие тагильчан, на самом деле фигура не самостоятельная. И без содействия вышестоящих властей ситуацией в городе не владеет и обещаний выполнить не может.