Обновленный VW Touareg увидят в Китае
16 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Второму поколению VW Touareg, увидевшему свет еще в 2011 году, срочно потребовалось обновление. Рестайлинговый Туарег можно отличить по свежей лицевой части и слегка измененной корме. Обновления коснулись цветовой гамма кузова, также были добалены варианты отделки интерьера.
Двигатели на VW Touareg устанавливаются старые, проверенные. Трехлитровый дизель (240 л.с.), гибридная версия с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 380 л.с., та же бензиновая шестерка без электромотора выдает 280 лошадок.
На все модификации устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач и система полного привода 4Motion.
Продажи новинки намечены уже на лето 2014 года. Пока неизвестно, появится ли автомобиль в это же время и на российском рынке.
Сразу после запуска в продажу посвежевшего Touareg, компания VW подготовит R-line пакет, который будет включать спортивные передний и задний бамперы, 21-дюймовые колеса и кожаную отделку салона Alcantara и Nappa.
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