Обновленный VW Touareg увидят в Китае

Двигатели на VW Touareg устанавливаются старые, проверенные. Трехлитровый дизель (240 л.с.), гибридная версия с 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 380 л.с., та же бензиновая шестерка без электромотора выдает 280 лошадок.

На все модификации устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач и система полного привода 4Motion.

Продажи новинки намечены уже на лето 2014 года. Пока неизвестно, появится ли автомобиль в это же время и на российском рынке.