Сменить пароли от электронной почты и социальной сети советуют специалисты по интернет-безопасности
15 апреля 2014, 10:30Обществоpract@tagilcity.ru
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Крупнейшие телекоммуникационные и поисковые компании настоятельно советуют всем пользователям Интернета, в том числе и российской его части, сменить пароли на своих страничках в социальных сетях, почтовых ящиках и так далее.
Эксперты обнаружили огромный изъян в системе шифрования личных данных. Суть в том, что мошенники могут получить доступ к весьма конфиденциальной информации: номерам банковских карт, частной переписке и многому другому.
Программисты уже исправили недостатки в системе безопасности интернет-серверов. Но жулики уже могли выведать пароли от ваших страниц, поэтому лучше побыстрее придумать новые кодовые слова.
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