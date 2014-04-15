В Нижнем Тагиле разберут «Дом Черепановых»... Это конкурс в честь 10-летнего юбилея музея!

Такой конкурс проводится впервые и посвящен 10-летию историко-технического музея «Дом Черепановых». Главная цель конкурса «Дом Черепановых в деталях»: интеграция и творческое осмысление объектов культурного и технического наследия.

Требования к работам конкурсантов – отражение темы «Дом Черепановых в деталях», выполнение работ на высоком творческом уровне. На рассмотрение авторитетного жюри допускаются дизайн-проекты рекламной полиграфии: серия открыток, серия графических рекламных плакатов, рекламных календарей, серия рекламных листовок.

В виде серией фотографий 15х20 см и дизайн эскизом, выбранной формы рекламной графики, размещенном на формате А-2, как на бумажном, так и на электронном носителе в формате PSD или JPEG, TIF. Разрешение 300 dpi, CMYK, размеры (мм): 500х1000 или кратное в меньшую сторону.

Торопитесь, приём заявок осуществляется до 1 мая!

Победители получат возможность реализовать свой проект, получат диплом и памятный приз. Заявки и работы на конкурс направлять на почту housecherepanovs@gmail.com или приносить в историко-технический музей «Дом Черепановых», по адресу: ул. Верхняя Черепанова, 1 (режим работы с 10.00 до 17.00, вых.: вск., пн.)

Координатор конкурса: Елена Хлопотова, тел. 8(3435) 48-76-95, 48-72-09. Все подробности и форма заявки на участие на сайте музея.