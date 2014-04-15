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В Нижнем Тагиле разберут «Дом Черепановых»... Это конкурс в честь 10-летнего юбилея музея!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле разберут «Дом Черепановых»... Это конкурс в честь 10-летнего юбилея музея!

15 апреля 2014, 12:50Общество
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