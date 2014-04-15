За российскими Range Rover можно будет следить со смартфона

С помощью приложения InControl водитель получит возможность дистанционно проверить уровень топлива и запас хода автомобиля, а также закрыты ли двери и окна.

Кроме того, программа поможет отыскать машину на парковке и скачать на смартфон историю поездок, в которой будет отображена продолжительность поездки (с временем начала и окончания движения), средняя скорость, дистанция (километраж и точные координаты), а также расход топлива.

В случае аварии система автоматически проинформирует экстренные службы, отправит данные о состоянии машины и ее местоположении в колл-центр, специалисты которого свяжутся с водителем. Также у владельца машины появится возможность воспользоваться «кнопкой экстренного вызова», вызвав, например, техпомощь на место поломки.