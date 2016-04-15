Дегустация натуральных продуктов в кафе "Сушилка"

15 и 16 апреля 2016 года представительство компании "Свой йогурт" в Нижнем Тагиле организовало дегустацию своей продукции в кафе "Сушилка" по адресу ул. Садовая, д.3. Всем гостям заведения предлагается в качестве комплимента от заведения попробовать и оценить по достоинству вкусные и свежие кефиры и йогурты, приготовленные с использованием живих бактерий "Свой йогурт". Руководство кафе уверено, что среди гостей "Сушилки" качественная продукция "Свой Йогурт" в дальнейшем найдет своего преданного потребителя, потому что гости кафе - это люди, высоко ценящие качество продуктов и заботящиеся о своем здоровье!