Дегустация натуральных продуктов в кафе "Сушилка"
15 апреля 2016, 16:35ОбществоМария
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15 и 16 апреля 2016 года представительство компании "Свой йогурт" в Нижнем Тагиле организовало дегустацию своей продукции в кафе "Сушилка" по адресу ул.
15 и 16 апреля 2016 года представительство компании "Свой йогурт" в Нижнем Тагиле организовало дегустацию своей продукции в кафе "Сушилка" по адресу ул. Садовая, д.3. Всем гостям заведения предлагается в качестве комплимента от заведения попробовать и оценить по достоинству вкусные и свежие кефиры и йогурты, приготовленные с использованием живих бактерий "Свой йогурт". Руководство кафе уверено, что среди гостей "Сушилки" качественная продукция "Свой Йогурт" в дальнейшем найдет своего преданного потребителя, потому что гости кафе - это люди, высоко ценящие качество продуктов и заботящиеся о своем здоровье!
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