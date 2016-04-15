Глава Нижнего Тагила провёл объезд Тагилстроевского района и побывал на Вагонке (ФОТО)

Один из местных жителей рассказал журналистам ИА «Весь Тагил», что Глава лично разбирался с бездействием ЖКХ и ругал виновных.

Также Сергей Носов посетил затопленные дворы Вагонки. А на сегодня запланирован объезд Ленинского района.

Пресса на объезд приглашена не была. В объезде, кроме Сергея Носова, участвовали также Глава Тагилстроевсого района и представители Управления городским хозяйством рассказала журналисту TagilCity.ru начальник отдела по работе со СМИ Администрации Нижнего Тагила – Галина Кобяк.