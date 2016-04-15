Глава Нижнего Тагила провёл объезд Тагилстроевского района и побывал на Вагонке (ФОТО)
15 апреля 2016, 11:50ОбществоПавел Щербина
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Пресса на вчерашний объезд приглашена не была, потому о том, что на нём происходило, журналистам рассказали тагильчане.
Сюжеты: Нижний Тагил
Один из местных жителей рассказал журналистам ИА «Весь Тагил», что Глава лично разбирался с бездействием ЖКХ и ругал виновных.
Также Сергей Носов посетил затопленные дворы Вагонки. А на сегодня запланирован объезд Ленинского района.
Пресса на объезд приглашена не была. В объезде, кроме Сергея Носова, участвовали также Глава Тагилстроевсого района и представители Управления городским хозяйством рассказала журналисту TagilCity.ru начальник отдела по работе со СМИ Администрации Нижнего Тагила – Галина Кобяк.
ФОТО: vtg.fm
© Эрик Х., TagilCity.ru
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