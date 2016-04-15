Нанесли ущерб на 234 000 рублей, сбежали с места ДТП и остаются безнаказанными: в Нижнем Тагиле продолжается розыск малолетних автолюбителей

Водители слиняли. Насколько я понял, это были какие-то малолетки. Не знаю, под опьянением или нет. Вышли из машины, убегая, крикнули, что – «позовём старших». И всё, сбежали рассказал журналисту TagilCity.ru пострадавший автолюбитель Павел.

Позднее на место аварии приезжали люди, осматривавшие место происшествия. Они вытащили из автомобиля виновников аварии всё ценное, что можно было снять и унести. Автомобиль даже пытались эвакуировать с помощью автоэвакуатора, в нарушение закона, но пострадавшему и его друзьям удалось его отстоять до приезда ГИБДД.

Сложность с поиском виновников аварии связана ещё и с тем, что у автомобиля была длинная цепочка перепродаж. Однако хозяина машины удалось найти. За рулём в тот день был не он.

В розыске ГАИ мне конкретно сказали: «водителей мы не нашли, а насчёт хозяина автомобиля. Он нашёлся, он есть, тоже – цыган. На него – хочешь – подавай в суд, не хочешь – не подавай. Дело твоё – но это дело проигрышное. Он не работает, и через суд, ты, скорее всего, ничего с него не взыщешь. Бесполезная трата времени, больше денег потратишь на судебные издержки». Больше я туда не заезжал рассказал о ходе расследования журналистам TagilCity.ru Павел.

Автомобилю пострадавшего был нанесён серьёзный ущерб. Железного коня пришлось продать:

Я делал независимую экспертизу. Мне насчитали 234 тысячи рублей. Ремонтировать автомобиль я не стал, мне некогда. Машину пришлось продать и купить другую.

Журналисты TagilCity.ru обратились в ГИБДД, чтобы выяснить, как продвигается розыск.

Пока виновников найти не удалось. Розыск продолжается. Согласно законодательству, розыск будет продолжаться три месяца со дня совершения правонарушения пояснил журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Как показывает практика, если преступников не удаётся задержать по горячим следам, со временем шансы на их поимку уменьшаются.

Что же делать тагильчанам, попавшим в подобную ситуацию? Когда виновники аварии просто убегают с места происшествия?

Первое – установить как можно больше данных о виновниках. При возможности снять видео, фото. Пытаться самим задержать виновников аварии – нежелательно. Такие действия могут быть квалифицированы по-разному, в том числе, как хулиганские действия. Сейчас камера имеется в телефоне у каждого. Ни за что не поверю, что [у пострадавшего или свидетелей аварии – прим. ред.] не было возможности заснять рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

В разбитом автомобиле видеорегистратора у пострадавшего автолюбителя действительно не было. В новый автомобиль видеорегистратор тоже пока не установлен, сообщил журналисту TagilCity.ru пострадавший.