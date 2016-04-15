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Нанесли ущерб на 234 000 рублей, сбежали с места ДТП и остаются безнаказанными: в Нижнем Тагиле продолжается розыск малолетних автолюбителей
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Нанесли ущерб на 234 000 рублей, сбежали с места ДТП и остаются безнаказанными: в Нижнем Тагиле продолжается розыск малолетних автолюбителей

15 апреля 2016, 12:30ОбществоПавел Щербина
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