Плюсы и минусы электронной книги

Оснащены специальным экраном с системой E-Ink/Visiplex, благодаря которому глаза испытывают меньшую нагрузку, чем при контакте с жидкокристаллическим дисплеем. Относятся к группе планшетных компьютеров, но имеют характерные отличия в виде ограниченной функциональности и возможности длительной работы без подзарядки. Многие модели оснащены специальными защитными функциями, полезными для человека, ведущего подвижный образ жизни.

Электронные книги

Несмотря на популярность планшетов, продажи e-book неуклонно возрастают, что говорит о востребованности этого устройства среди потребителей. Чтобы понять, чем же они так привлекают покупателей, нужно рассмотреть главные преимущества перед планшетным компьютером:

компактные размеры;

легкость (до 200 гр.);

выносливость аккумулятора;

экран, специально разработанный для комфортного длительного чтения;

невысокая стоимость.

Чтобы знать, как выбрать электронную книгу, важно понимать, в чем заключаются отличия моделей между собой. В зависимости от предъявляемых требований можно выбирать из широкого модельного ряда этих устройств, различающихся по:

размеру дисплея. Он находится в диапазоне от 5 до 10 дюймов;

типу дисплея (ЖК или технология «электронных чернил»);

подсветке экрана (встроенной или приобретаемой дополнительно);

виду установленной батареи;

характеристикам памяти и процессора;

виду клавиатуры и органов управления (аппаратные кнопки, сенсорный экран, qwerty-клавиатура);

наличию интерфейсов;

форматам и сервисам.

Независимо от модели, e-book требует соблюдения правил по своей эксплуатации и хранению. Как и прочие электронные устройства, плохо переносит слишком высокие или низкие температуры, поэтому не рекомендовано надолго оставлять его на морозе или под прямыми солнечными лучами. Необходимо оберегать электронную книгу от падения, поскольку экран является чувствительным к различным повреждениям. Хранить устройство нужно в чехле либо с закрытой обложкой. Если предполагается не пользоваться книгой длительное время, аккумулятор лучше извлечь и хранить отдельно.