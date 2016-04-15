Тагильские малыши вместе с инспекторами ДПС останавливали на дорогах автолюбителей (ФОТО)

Например, в марте на улице Ильича автолюбитель сбил девятиклассника, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. И хотя школьник не был виновником дорожного происшествия, гаишники и студенты железнодорожного техникума решили проверить знания детей, как правильно переходить дорогу.

Волонтеры останавливали школьников, проводили блиц-опрос по правилам дорожного движения. К счастью, все дети знают правила безопасности на дорогах.

Кроме того, инспекторы ДПС провели День безопасности в одной из школ города. В этом году 3 ученика данного образовательного учреждения травмировались в ДТП в качестве пассажиров. Эти дети перевозились в автомобилях с использование бустеров.

Волонтеры рассказали, что для безопасной перевозки детей до 12 лет годятся только автокресла. Ведь, как показывает статистика аварий, другие удерживающие устройства не всегда помогают избежать травм. Так же считает президент России: Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2016 года внести поправки в законодательство, которые будут обязывать автомобилистов перевозить детей только в автокреслах.

А в Ленинском районе в патруль вышли не только инспекторы по пропаганде ГИБДД, но и малыши из 146-го детского сада. Юные тагильчане, одетые в сигнальные жилеты, останавливали автолюбителей, рассказывали им о правилах дорожного движения и вручали листовки и читали стихотворения.

Детская непосредственность не оставила равнодушными водителей. Мужчины пожимали руки малышам в знак благодарности, а женщины обнимали их.