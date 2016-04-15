Жители Вагонки Нижнего Тагила жалуются на то, что у них не работают домашние телефоны

Среди тех, с кем оборвалась связь, оказалась и Дзержинская районная организация Всероссийского общества инвалидов (далее ДРО ВОИ).

Телефоны не работают с субботы. Телефоны не работают и у жителей, и у нашей организации. Отключение телефонов нас буквально обезручило. Основная работа у нас ведётся по телефону. Потому мы остались оторванными от мира рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ДРО ВОИ - Игорь Постоногов.

Пресс-служба «Ростелекома» признала факт аварии и заверила, что ведутся работы по её устранению.

Необходимо отметить, что стационарные телефоны не работают не у всех тагильчан, чьи номера начинаются на «33». От аварии пострадали в основном жильцы домов, расположенных в окрестностях Площади Славы.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария – замокание кабеля вследствие паводка. Авария достаточно крупная, связисты делают свою работу, сейчас она устраняется. На следующей неделе связь будет восстановлена рассказала журналисту TagilCity.ru пресс-секретарь екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» - Екатерина Нечаева.

TagilCity.ru напоминает о том, что авария произошла именно на том проспекте Нижнего Тагила, где вместо тротуаров были огромные лужи.