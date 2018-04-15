Екатеринбурженка вошла в топ-10 конкурса «Мисс Россия» (ФОТО)
15 апреля, 15:45Общество
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14 апреля в Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия 2018». Екатеринбург представили Анастасия Каунова и Полина Костюк. Полине удалось войти в десятку лучших.
Сюжеты: Екатеринбург
50 девушек со всей страны соревновались за корону. Анастасия Каунова выбыла на этапе отбора в топ-20. Полине Костюк удалось пройти дальше – она оказалась в итоговой десятке.
Обладательницей короны «Мисс Россия 2018» стала Юлия Полячихина из Чебоксар, передает «Вечерний Екатеринбург.
Фото: «Вечерний» Екатеринбург/ Instagram: Полина Костюк/Анастасия Каунова
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