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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка вошла в топ-10 конкурса «Мисс Россия» (ФОТО)

15 апреля 2018, 15:45Добавить новость
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14 апреля в Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия 2018». Екатеринбург представили Анастасия Каунова и Полина Костюк. Полине удалось войти в десятку лучших.

50 девушек со всей страны соревновались за корону. Анастасия Каунова выбыла на этапе отбора в топ-20. Полине Костюк удалось пройти дальше – она оказалась в итоговой десятке.

Обладательницей короны «Мисс Россия 2018» стала Юлия Полячихина из Чебоксар, передает «Вечерний Екатеринбург.


 

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Фото: «Вечерний» Екатеринбург/ Instagram: Полина Костюк/Анастасия Каунова 

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