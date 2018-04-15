Экскурсия в трамвае прошла для жителей Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Вся экскурсия заняла не больше часа. Трамвай совершал свой обычный маршрут, по ходу которого экскурсовод Михаил рассказывал об истории и достопримечательностях города, которые трамвай проезжал. Слушателями стали обычные пассажиры, кто специально прокатился ради экскурсии, кто следовал по своим делам, получив рассказы о истории Тагила бонусом, тем более что специально за такую услугу дополнительно плата не взималась.