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Новости Нижнего Тагила

Почти 2,5 тысячи человек написали «Тотальный диктант» в Екатеринбурге (ФОТО)

15 апреля 2018, 13:40Добавить новость
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14 апреля прошла международная акция «Тотальный диктант». 2287 работ были сданы в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге акция началась 14 апреля в 13:00. В 2018 году текст подготовила писательница Гузель Яхина. Для разных часовых поясов она предоставила 3 варианта текста - «Утро», «День», «Ночь». Уралу достался второй вариант. Текст рассказывает о персонаже нового романа писательницы – Якобе Бахе, учителе немецкой словесности.

Для диктанта были представлены разнообразные площадки – школы, библиотеки, музеи, банк и бизнес-центр, сообщает «Областная газета». Также впервые в екатеринбургском «Диктанте» в библиотеке для слепых писали люди с ограниченными возможностями.


Екатеринбург,культура,музей,образование,Россия,Свердловская область,школа,тотальный диктант,люди с ограниченными возможностями,Гузель Яхина,библиотекаЕкатеринбург,культура,музей,образование,Россия,Свердловская область,школа,тотальный диктант,люди с ограниченными возможностями,Гузель Яхина,библиотека
Фото: Максим Путинцев/Анна Авдеева
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