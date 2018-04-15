Зоозащитники потребовали запрета контактных зоопарков на митинге в Екатеринбурге
15 апреля, 09:35Общество
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Активисты требуют ужесточения законодательства в области жестокого обращения с животными.
Сюжеты: Екатеринбург
14 апреля в Екатеринбурге, а также ряде других городов прошел митинг защитников животных.
Требование активистов заключается в ужесточении закона о жестоком обращении с животными и ограничении ряда видов бизнеса, в которых есть эксплуатация зверей.
В изменения законодательства предполагается включить: регистрацию животных, у которых есть хозяева, принятие мер против нежелательного потомства питомцев, запрет пропаганды жестокого обращения с зверями.
Также участники митинга настаивали на запрете деятельности передвижных цирков, контактных зоопарков, дельфинариев.
Как метод регулирования числа бесхозных животных, предлагается разработать программу ОСВВ «Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат», пишет «МК-Урал».
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