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Новости Нижнего Тагила

Зоозащитники потребовали запрета контактных зоопарков на митинге в Екатеринбурге

15 апреля 2018, 09:35Добавить новость
Екатеринбург,животные,закон,политика,экология,митинг,зоозащитники
Активисты требуют ужесточения законодательства в области жестокого обращения с животными.

14 апреля в Екатеринбурге, а также ряде других городов прошел митинг защитников животных.

Требование активистов заключается в ужесточении закона о жестоком обращении с животными и ограничении ряда видов бизнеса, в которых есть эксплуатация зверей.

В изменения законодательства предполагается включить: регистрацию животных, у которых есть хозяева, принятие мер против нежелательного потомства питомцев, запрет пропаганды жестокого обращения с зверями.

Также участники митинга настаивали на запрете деятельности передвижных цирков, контактных зоопарков, дельфинариев.

Как метод регулирования числа бесхозных животных, предлагается разработать программу ОСВВ «Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат», пишет «МК-Урал».

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