Братья из Туринска получили 32 года колонии на двоих за убийство таксиста

По версии следствия, в ночь на 5 марта 2018 года братья в состоянии алкогольного опьянения договорились о нападении на ранее известного им таксиста. Злоумышленники вызвали машину через диспетчерскую службу. Один из братьев сел на заднее пассажирское сиденье, а второй – рядом с водителем. На трассе Туринск-Ирбит обвиняемые попросили остановить машину якобы из-за плохого самочувствия. После этого мужчина, сидевший позади таксиста, нанес водителю не менее 26 ножевых ранений, убийцы вытащили пострадавшего из машины и нанесли ему еще не менее шести ударов ногами и руками. От полученных травм водитель скончался.

Братья похитили из карманов убитого 1,3 тысячи рублей, сели в его автомобиль и покинули место происшествия. Во время движения по деревне Кальтюкова злоумышленник не справился с управлением и съехал с проезжей части. Подсудимые оставили автомобиль и скрылись.

Суд признал одного из братьев виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. При этом первые пять лет осужденный должен провести в тюрьме.