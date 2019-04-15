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Мэрия Екатеринбурга выделит 2,5 млн на уборку Исети и городского пруда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга выделит 2,5 млн на уборку Исети и городского пруда

Сегодня, 19:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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