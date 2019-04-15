Мэрия Екатеринбурга выделит 2,5 млн на уборку Исети и городского пруда
Сегодня, 19:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге объявлен конкурс на выбор подрядчика для очистки Исети.
Сюжеты: Екатеринбург
На сайте госзакупок размещена информация об аукционе на уборку водоёмов. Уборщикам необходимо будет выехать на место 183 раза.
Территорию Исети разделили на 12 участков. Их уборку нужно будет осуществить определенное количество раз.
Работы по уборке водоема должны будут проводиться вплоть до 1 ноября. Подрядчик обязан будет также вывозить мусор в течение суток после уборки.
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