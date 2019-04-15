Полпред Цуканов раскритиковал состояние Челябинского тракта

Полномочного представителя президента возмутили грязь и мусор, которые он обнаружил после проезда по Челябинскому тракту. Об этом он рассказал на еженедельном оперативном совещании, которое в этот раз посвятили состоянию трасс, дорог и внешнего вида населенных пунктов Уральского федерального округа.

Возвращаясь из Челябинска, отметил, что федеральная трасса не содержится в должном состоянии: всюду грязь, мусор – дорожные службы обязаны регулярно наводить порядок, содержать в чистоте проезжую часть и обочины. Не лучше ситуация и в населенных пунктах. Даю поручение главным федеральным инспекторам взять на контроль вопрос с наведением порядка и благоустройства. Очевидно, что от улучшения работы в этом направлении зависит качество жизни наших граждан, их настроение и самочувствие. Жители должны видеть, что их города и села становятся местом комфортным и удобным,сообщил Николай Николаевич.