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В России пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты «Мир»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В России пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты «Мир»

Сегодня, 21:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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