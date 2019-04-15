В России пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты «Мир»
Сегодня, 21:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С мая 2019 года вступят в силу поправки, согласно которым некоторые виды соцвыплат будут переводиться россиянам на карту «Мир».
Как говорится в постановлении кабмина, кроме пенсии и зарплат на «Мир» будут переводиться детские пособия, социальные выплаты безработным и россиянам, подвергшимся воздействию радиации.
Как пишут «Новые известия», россиян в обязательном порядке переводят на карту «Мир», особенно это коснулось бюджетников. Многие держатели карт оказались недовольны, поскольку карты не были приспособлены к реальности.
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