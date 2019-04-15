В России пособия и соцвыплаты будут перечислять только на карты «Мир»

Как говорится в постановлении кабмина, кроме пенсии и зарплат на «Мир» будут переводиться детские пособия, социальные выплаты безработным и россиянам, подвергшимся воздействию радиации.

Как пишут «Новые известия», россиян в обязательном порядке переводят на карту «Мир», особенно это коснулось бюджетников. Многие держатели карт оказались недовольны, поскольку карты не были приспособлены к реальности.