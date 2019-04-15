В Екатеринбурге предприятие заплатит 100 тысяч за продажу нелегальной водки

В 2018 году в ходе проверки в магазине на улице Майкопская в Екатеринбурге была изъята водка «Царская охота», 0,5 л, производитель ВКЗ «РОСАРМ» и водка «Родник Сибири», 0,5 л, производитель ООО «Дубрава». Федеральные специальные марки на бутылках имели признаки подделки, также отсутствовала дата розлива. Экспертиза показала, что ФСМ на указанных бутылках не соответствует образцу «Гоззнака».