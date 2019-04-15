В Екатеринбурге предприятие заплатит 100 тысяч за продажу нелегальной водки
Сегодня, 14:55ОбществоФото: 1MediaInvest
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В Екатеринбурге предприятие заплатит штраф в 100 тысяч рублей за торговлю нелегальным алкоголем, сообщает Свердловский областной суд.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году в ходе проверки в магазине на улице Майкопская в Екатеринбурге была изъята водка «Царская охота», 0,5 л, производитель ВКЗ «РОСАРМ» и водка «Родник Сибири», 0,5 л, производитель ООО «Дубрава». Федеральные специальные марки на бутылках имели признаки подделки, также отсутствовала дата розлива. Экспертиза показала, что ФСМ на указанных бутылках не соответствует образцу «Гоззнака».
Ленинский районный суд постановил признать виновным ООО «РЭТ» в обороте алкогольной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством. Юридическому лицу был назначен штраф в 100 тысяч рублей.
ООО «РЭТ» не согласилось с приговором и обжаловало решение суда. Свердловский областной суд оставил приговор без изменений.
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