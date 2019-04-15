В строящейся в Нижнем Тагиле школе № 100 осталось около 150 мест

По словам директора школы, которая откроет двери 1 сентября 2019 года, на сегодняшний день записались 864 ученика. С учетом того, что учебное учреждение не будет в этом году принимать учащихся выпускных классов, попасть в самую современную школу города могут еще не более 150 человек.