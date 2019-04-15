В свердловском поселке без воды остались 72 дома, школа и детский сад
Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1MediaInvest
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В Кировградском ГО в поселке Левиха из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 72 жилых дома, школа и детский сад, сообщает «Областная газета».
Холодное водоснабжение было прекращено из-за прорыва на трубопроводе диаметром 219 мм. 11 специалистов бригады ОАО «ОТСК» занимаются ликвидацией аварии. К жилым домам организован подвоз питьевой воды.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, Центр управления в кризисных ситуациях контролирует ситуацию с восстановлением холодного водоснабжения.
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