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В свердловском поселке без воды остались 72 дома, школа и детский сад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В свердловском поселке без воды остались 72 дома, школа и детский сад

Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1MediaInvest
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