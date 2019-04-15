В свердловском поселке без воды остались 72 дома, школа и детский сад

Холодное водоснабжение было прекращено из-за прорыва на трубопроводе диаметром 219 мм. 11 специалистов бригады ОАО «ОТСК» занимаются ликвидацией аварии. К жилым домам организован подвоз питьевой воды.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, Центр управления в кризисных ситуациях контролирует ситуацию с восстановлением холодного водоснабжения.