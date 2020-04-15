ФСС: лист нетрудоспособности можно получить онлайн

Ранее российские власти установили новые временные нормы для оформления больничных пенсионеров и пожилых. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что сегодня все пожилые работающие граждане могут отправиться на больничный при условии, что работодатель не может обеспечить им удаленный режим работы, сообщают “Новые известия”.

Для получения электронного больничного не нужно заполнять документы — для этого достаточно уведомить работодателя. А он, в свою очередь, перенаправит все данные о сотруднике в региональное отделение ФСС. После этого человек получает электронный больничный. Пособие поступит на карту.

Узнать объем пособия, а также проследить процесс его начисления можно на официальном сайте ФСС. Войти на сайт можно через официальный портал Госуслуг.

Подчеркивается, что пособие приходит в течении недели за весь обозначенный период больничного. Если стаж сотрудника более восьми лет, он получает полную зарплату. В основе расчетов лежит среднемесячная заработная плата, но не более максимального пособия в 69 961 рублей. Максимальная выплата до 19 апреля равняется 32 тысячам рублей.